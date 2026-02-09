Ватикан надіслав гуманітарну допомогу Україні на тлі морозів і обстрілів

Папа Римський Лев XIV організував доставку в Україну 80 електрогенераторів, а також медикаментів і продуктів харчування. Допомога стала відповіддю на наслідки обстрілів енергетичної інфраструктури та сильні морози.

Про це повідомили у Ватикані, зазначивши, що заклик понтифіка до підтримки України під час загальної аудієнції 4 лютого набув форми конкретної гуманітарної допомоги. За його дорученням Дикастерія служіння милосердя відправила до країни три вантажівки з генераторами.

Допомога стала відповіддю на звернення єпископів, які повідомляли про страждання людей через війну та сильний холод. Уночі температура повітря опускається до мінус 15 градусів, удень тримається на рівні мінус 10–12. Через руйнування багато людей змушені залишати домівки та шукати прихисток у пунктах обігріву, де завдяки генераторам можуть отримати тепло й гарячу їжу.

Вантажі вирушили від базиліки Святої Софії в Римі — храму українців в Італії — і вже прибули до Фастова та Києва, які зазнали значних атак.

Окрім генераторів, до України передали тисячі медикаментів, зокрема антибіотики, протизапальні препарати, добавки та мелатонін, який допомагає людям заснути в умовах постійного стресу та страху через війну.