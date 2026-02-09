Гераскевич вийшов на тренування Олімпіади-2026 у шоломі з фото загиблих спортсменів

Лідер збірної України зі скелетону Владислав Гераскевич з’явився на перших тренуваннях Олімпіади-2026 у шоломі із фотографіями спортсменів, загиблих унаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Наразі він очікує роз’яснень від організаторів щодо можливості виступати в цьому шоломі під час офіційних стартів.

Про це скелетоніст розповів у коментарях для Суспільне Спорт. За його словами, після появи на тренуванні виникли певні зауваження щодо шолома, однак наразі триває узгодження ситуації, а загроз дискваліфікації немає. Остаточні роз’яснення спортсмен очікує отримати найближчим часом.

Гераскевич зазначив, що поки що мова йде радше про неофіційні обговорення, а не претензії. Водночас виступ у цьому шоломі він називає однією з головних цілей на Іграх і готовий боротися за відповідне право, зокрема й у судових інстанціях, включно зі Спортивним арбітражним судом. На його думку, використання такого шолома не порушує правил, оскільки не містить реклами чи іншої вигоди.

Шолом спортсмен називає особливим. Його дизайнеркою стала художниця Ірина Проць, яка працює в Києві від початку повномасштабної війни. На шоломі зображені спортсмени, що загинули за останні чотири роки, зокрема представники олімпійської спільноти та діти, які стали жертвами російських обстрілів.

За словами Гераскевича, ідея такого оформлення виникла природно, адже світ має пам’ятати цих людей і жертв України, що для нього є принципово важливим.