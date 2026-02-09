Соціаліст Антоніу Жозе Сегуру впевнено переміг на виборах президента Португалії

У Португалії відбувся другий тур президентських виборів, у якому перемогу здобув поміркований соціаліст Антоніу Жозе Сегуру. Він отримав п’ятирічний мандат, випередивши ультраправого суперника Андре Вентуру, повідомляє Reuters.

За підсумками підрахунку 95% голосів Сегуру набрав 66%, тоді як Вентура — 34%. Явка виборців залишилася приблизно на рівні першого туру, попри нещодавні шторми та перенесення голосування в окремих муніципалітетах через повені.

Сегуру стане першим за 20 років соціалістичним главою держави, змінивши на посаді консерватора Марселу Ребелу де Соузу після двох термінів. Після оголошення результатів він заявив, що відповідь португальців засвідчила їхню відданість свободі, демократії та майбутньому країни.

Попри поразку, Андре Вентура отримав значно кращий результат, ніж його партія Chega на парламентських виборах торік, що свідчить про зростання впливу ультраправих у Португалії та Європі. Сам політик заявив, що правий політичний простір країни фактично визначився і він розраховує його очолити.

Президент Португалії виконує переважно церемоніальні функції, однак має повноваження розпускати парламент і блокувати законодавство за певних умов. Аналітики вважають, що широка підтримка Сегуру з боку консерваторів і високий рівень несприйняття Вентури серед виборців можуть ускладнити прихід Chega до влади навіть у разі перемоги на майбутніх парламентських виборах.

Сегуру позиціонував себе як представник «сучасної та поміркованої» лівиці, здатної запобігати політичним кризам і захищати демократичні цінності. Водночас він попереджав, що не підпише запропоновану урядом трудову реформу без згоди профспілок.

Президент України Володимир Зеленський привітав Сегуру з перемогою, наголосивши на підтримці Португалією України у війні проти російської агресії та висловивши сподівання на подальше зміцнення двосторонніх відносин і спільні зусилля для досягнення справедливого миру в Європі.