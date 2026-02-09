Знищено та пошкоджено десятки будинків: росіяни скинули сім авіабомб на Харківський район

Сьогодні, 9 лютого, близько 4:00, російська авіація скинула чотири авіабомби на село Цупівка Харківського району. Ще три КАБи вдарили по селу Дубівка. Пошкоджено та зруйновано десятки будинків.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

У Цупівці пошкоджено до 50 приватних будинків і господарських споруд, у Дубівці – близько 15 будинків.

Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, 9 лютого росіяни атакували ударними безпілотниками приватний сектор Богодухова. Одне з влучань сталося по житловому будинку, який був повністю зруйнований. Сталася пожежа на площі 50 кв. м. З-під завалів вилучили тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали.