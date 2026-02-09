        Кримінал

        Мільйонні збитки під час оборонних закупівель: на півдні викрили схеми із завищенням цін на дрова для ЗСУ

        Галина Шподарева
        9 Лютого 2026 11:43
        Оголошення підозри ексначальнику та уповноваженій особі із закупівель КЕВ Миколаєва / Фото: ДБР
        Оголошення підозри ексначальнику та уповноваженій особі із закупівель КЕВ Миколаєва / Фото: ДБР

        На Одещині та Миколаївщині правоохоронці викрили нові схеми паливної деревини за завищеними цінами. Колишнім посадовцям КЕВ інкримінують збитки державі більш ніж на 4,4 млн грн.

        Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

        За даними слідства, колишній начальник проєктно-кошторисної групи КЕЧ Білгород-Дністровського району не провів аналіз ринку та самовільно визначив ціну на деревину, завищивши її майже вдвічі.

        У 2023–2024 роках укладено два договори на постачання понад 2 тис. кубометрів дров. У результаті державі завдано збитків більш ніж на 2 млн грн. Посадовцю інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 ККУ).

        На Миколаївщині викрили схему розтрати через підконтрольне підприємство. Колишнім начальнику та уповноваженій особі із закупівель КЕВ Миколаєва повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ.

        За слідством, вони організували схему: замість закупівлі деревини у “Лісах України” за ринковими цінами уклали договір із підконтрольним підприємством, яке фактично не працювало. Дрова насправді закупили у сторонніх осіб дешевше, а різницю у 2,4 млн грн привласнили.

        Загалом у межах програми “Нечесні закупівлі” у 2026 році в 19 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 39 особам. Загальна сума встановлених збитків під час закупівель для Сил оборони становить 3,2 млрд грн.


