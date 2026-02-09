Мільйонні збитки під час оборонних закупівель: на півдні викрили схеми із завищенням цін на дрова для ЗСУ

На Одещині та Миколаївщині правоохоронці викрили нові схеми паливної деревини за завищеними цінами. Колишнім посадовцям КЕВ інкримінують збитки державі більш ніж на 4,4 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, колишній начальник проєктно-кошторисної групи КЕЧ Білгород-Дністровського району не провів аналіз ринку та самовільно визначив ціну на деревину, завищивши її майже вдвічі.

У 2023–2024 роках укладено два договори на постачання понад 2 тис. кубометрів дров. У результаті державі завдано збитків більш ніж на 2 млн грн. Посадовцю інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 ККУ).

На Миколаївщині викрили схему розтрати через підконтрольне підприємство. Колишнім начальнику та уповноваженій особі із закупівель КЕВ Миколаєва повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ.

За слідством, вони організували схему: замість закупівлі деревини у “Лісах України” за ринковими цінами уклали договір із підконтрольним підприємством, яке фактично не працювало. Дрова насправді закупили у сторонніх осіб дешевше, а різницю у 2,4 млн грн привласнили.

Загалом у межах програми “Нечесні закупівлі” у 2026 році в 19 кримінальних провадженнях повідомлено про підозру 39 особам. Загальна сума встановлених збитків під час закупівель для Сил оборони становить 3,2 млрд грн.