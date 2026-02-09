        Спорт

        Олімпіада-2026: розклад виступів збірної України на 9 лютого

        Галина Шподарева
        9 Лютого 2026 11:00
        Український спортсмен під час виступу у санному спорті на зимових Олімпійських іграх-2026 / Фото: НОК
        У понеділок, 9 лютого, спортсмени збірної України змагатимуться у двох видах спорту на XXV зимових Олімпійських іграх у Мілані-Кортіні. Українці виступлять у санному спорті та стрибках на лижах з трампліна.

        Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

        Сьогодні у санному спорті в одномісних санях відбудуться жіночі заїзди. Перший заїзд розпочнеться о 18:00 за київським часом, у ньому виступлять Юліанна Туницька та Олена Смага. Другий заїзд запланований на 19:35, участь у ньому визначатиметься за результатами першого.

        У стрибках на лижах з трампліна в особистих змаганнях на нормальному трампліні, де розігруватимуться медалі, Україну представлятимуть Віталій Калініченко та Євген Марусяк. Перший раунд чоловічих змагань стартує о 20:00, другий — о 21:12, за підсумками першого раунду.

        Трансляції змагань доступні на сайті та телеканалі «Суспільне Спорт», а також на регіональних телеканалах Суспільного. Онлайн-результати публікуються на офіційному сайті Олімпійських ігор.


