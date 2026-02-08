Легендарна Ліндсі Вонн зазнала падіння на Олімпіаді під час спроби тріумфального повернення

Американська гірськолижниця Ліндсі Вонн, від якої чекали тріумфального повернення на Олімпійських іграх в Італії, зазнала серйозного падіння під час швидкісного спуску та була евакуйована з траси вертольотом.

Легенда гірськолижного спорту Ліндсі Вонн упала під час змагань зі швидкісного спуску на Олімпійських іграх у Кортіні д’Ампеццо. Як повідомляє BBC News Україна, 41-річну спортсменку після падіння евакуювали з траси на вертольоті.

Вонн стартувала під номером 13 і вже на 13-й секунді зачепила одні з воріт, втратила баланс і впала. Під час телетрансляції було чути її крики, а також реакцію вболівальників і партнерів по команді, які чекали на фініші.

Спортсменку вивезли з траси на вертольоті відповідно до протоколу безпеки. Про її стан наразі офіційної інформації немає.

Зазначається, що Вонн вийшла на старт, уже маючи травму, яку отримала наприкінці січня під час етапу Кубка світу. Її виступ на Олімпіаді від самого початку вважали великим ризиком.

Після падіння Вонн на цій самій трасі зазнали аварій ще дві спортсменки — Ніна Ортліб з Австрії та Канде Морено з Андорри. Ортліб змогла самостійно залишити трасу, тоді як Морено, як і Вонн, евакуювали вертольотом.

Перемогу в швидкісному спуску здобула американка Брізі Джонсон — це перша золота медаль США на цих Олімпійських іграх. Срібло виборола німкеня Емма Айхер, бронзу — італійка Софія Годжа. Українка Анастасія Шепіленко посіла 32-ге місце.

Олімпіада в Мілано та Кортіні д’Ампеццо мала стати останньою у кар’єрі Ліндсі Вонн. Саме на цій трасі вона вперше потрапила на подіум Кубка світу у 2004 році та загалом 12 разів здобувала тут перемоги.