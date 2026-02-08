Енергетика РФ є законною військовою ціллю — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не повинна розділяти російські об’єкти на військові та енергетичні, оскільки енергетичний сектор РФ безпосередньо працює на війну. За його словами, Росія продає нафту, отримує кошти й спрямовує їх на виробництво озброєння, яким убивають українців.

Глава держави наголосив, що для України існує лише два шляхи: або нарощувати власне виробництво зброї та знищувати ворожу, або завдавати ударів по джерелу надходження коштів для російської воєнної машини. Таким джерелом, за словами президента, є енергетика РФ.

Зеленський підкреслив, що саме тому енергетичні об’єкти Росії розглядаються як законні цілі. Він зазначив, що раніше жодна держава не діяла настільки рішуче у протидії фінансовим джерелам війни, які використовує Росія.

Президент також наголосив, що всі ці дії є відповіддю на агресію та спрямовані на захист українців від подальших атак.