Apple готує серйозне оновлення камер iPhone 18 Pro: що зміниться

Apple активно тестує два ключові покращення основної та телеоб’єктивної камер iPhone. Нові технології мають підвищити якість зйомки в різних умовах освітлення.

Компанія Apple тестує нову основну камеру для iPhone зі змінною діафрагмою, а також оновлений телеоб’єктив із більшою світлосилою. Про це повідомляє MacRumors із посиланням на інсайдера Digital Chat Station.

За його даними, змінна діафрагма дозволить камері автоматично регулювати кількість світла, що потрапляє на сенсор: відкриватися в умовах слабкого освітлення та закриватися при яскравому світлі. Це також має дати користувачам кращий контроль над глибиною різкості. Раніше Apple ніколи не використовувала змінну діафрагму в камерах iPhone — усі моделі від iPhone 14 Pro до iPhone 17 Pro мають фіксовану діафрагму ƒ/1.78.

Реклама

Реклама

Інформація узгоджується з попередніми чутками про те, що iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max отримають основну камеру зі змінною діафрагмою. Ще у грудні 2024 року аналітик ланцюга постачань Мін-Чі Куо повідомляв про такі плани Apple, а в жовтні 2025 року з’явилися дані про переговори компанії з постачальниками компонентів.

Також інсайдер стверджує, що Apple тестує новий телеоб’єктив для iPhone 18 Pro з більшою діафрагмою. У моделях iPhone 17 Pro телеоб’єктив має діафрагму ƒ/2.8 і 48-мегапіксельний сенсор, але більша діафрагма могла б покращити світлочутливість, зменшити рівень шумів, підвищити швидкість затвора та покращити розмиття фону.

Окремі чутки також вказують на можливу появу телеконвертера для збільшення ефективної фокусної відстані, 24-мегапіксельної фронтальної камери та дебют першого складаного iPhone, запуск яких очікується восени разом із лінійкою iPhone 18.