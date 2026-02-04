Apple готує трансфер на Android, персоналізовану Siri та нові емодзі в iOS 26.4

Apple готує одразу кілька оновлень для iPhone — iOS 26.3 і iOS 26.4, які принесуть нові функції, пов’язані з перенесенням даних, конфіденційністю, Siri та емодзі. Частина можливостей уже тестується в бета-версіях, а реліз iOS 26.4 очікують навесні.

Як повідомляє MacRumors, Компанія Apple продовжує тестування iOS 26.3, тоді як перша бета iOS 26.4, за прогнозами, з’явиться не раніше ніж за один-два тижні. Публічний реліз iOS 26.4 очікується у березні або квітні.

В iOS 26.3 з’явиться новий інструмент для переходу з iPhone на Android. Він дозволяє розмістити iPhone поруч з Android-пристроєм і бездротово перенести фотографії, повідомлення, нотатки, застосунки та навіть номер телефону. Функцію можна знайти в налаштуваннях у розділі «Загальні» — «Перенесення або скидання iPhone» — «Перенесення на Android». Інструмент доступний у всьому світі.

Для користувачів у Європейському Союзі iOS 26.3 додає пересилання сповіщень і спрощене підключення сторонніх аксесуарів за принципом AirPods. Ці зміни впроваджені для відповідності вимогам закону про цифрові ринки.

Також Apple готує ґрунт для впровадження наскрізного шифрування RCS-повідомлень у співпраці з мобільними операторами. Крім цього, в системі з’явиться окремий розділ шпалер із погодними ефектами та нове налаштування обмеження точної геолокації для підвищення конфіденційності.

В iOS 26.4 ключовим оновленням має стати персоналізована Siri. Очікується, що голосовий асистент краще розумітиме особистий контекст користувача, інформацію на екрані та матиме глибший контроль над застосунками. Частина цих можливостей може з’явитися пізніше — вже в iOS 27. У перспективі Apple планує перетворити Siri на повноцінного чат-асистента з можливістю тривалих діалогів.

Також у iOS 26.4 з’являться нові емодзі, серед яких тромбон, скриня зі скарбами, спотворене обличчя, бігфут, хмара бійки, огризок яблука, косатка, балетні танцівники та зсув ґрунту. Традиційно Apple додає нові емодзі саме у весняних оновленнях.

Серед інших можливих нововведень — автозаповнення даних банківських карток у сторонніх застосунках, папки у Freeform, новий спортивний розділ в Apple TV, система перевірки цілісності пристрою перед входом в Apple ID та точніше визначення місцеперебування AirPods на відкритій місцевості.

Apple офіційно не підтвердила всі ці функції, але очікується, що iOS 26.4 стане одним із найбільш насичених оновлень за останній час.