На Рівненщині викрили лікаря ВЛК, який оформлював фіктивну непридатність до служби

На Рівненщині лікарю військово-лікарської комісії повідомили про підозру у службовому підробленні документів для уникнення мобілізації. За даними слідства, він вносив неправдиві відомості до медичних документів військовозобов’язаних.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, лікар-невропатолог позаштатної військово-лікарської комісії одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Рівненської області вносив недостовірні відомості до медичних документів військовозобов’язаних.

Це дозволяло їм отримувати статус непридатних до військової служби та виключатися з військового обліку.

Слідчі встановили щонайменше чотири випадки, коли під час проведення військово-лікарської експертизи медик умисно давав вказівки оформлювати документацію з неправдивими висновками про непридатність до служби.

На підставі таких висновків військово-лікарська комісія ухвалювала рішення про непридатність військовозобов’язаних до служби, що фактично дозволяло їм уникнути призову до лав Збройних сил України.

Згодом Центральна військово-лікарська комісія ЗСУ переглянула ці рішення та скасувала їх, оскільки такі медичні висновки не відповідали вимогам чинного законодавства та положенням про військово-лікарську експертизу.

Лікарю повідомили про підозру за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України — службове підроблення.

Санкція статті передбачає штраф від двох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.