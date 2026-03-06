Шахрай видавав себе за зниклого безвісти військового та виманив 1 млн грн у його сестри

На Тернопільщині судитимуть чоловіка, який видавав себе за зниклого безвісти військового та заволодів грошима його сестри. Загальна сума збитків перевищила 1 млн грн.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Чорткова, якого підозрюють у заволодінні коштами сестри військовослужбовця, що вважається зниклим безвісти, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, раніше судимий чоловік дізнався від знайомої, що брат її подруги служить у Збройних силах України та вважається безвісти зниклим. Скориставшись вразливим станом жінки, упродовж травня — липня 2025 року він видавав себе за її брата та писав їй у месенджерах від його імені.

У повідомленнях «брат» нібито просив допомоги, яку обвинувачений пропонував організувати. Йшлося про виготовлення документів для звільнення з частини через потребу догляду за дядьком, переведення до іншого підрозділу, придбання спорядження і медикаментів, а також оформлення страхових виплат на випадок поранення чи загибелі.

За кожну таку «допомогу» чоловік вимагав гроші. Жінка, перебуваючи у сильному стресі, неодноразово передавала кошти готівкою та перераховувала їх на банківські рахунки, які він вказував.

Загалом потерпіла втратила понад 1 млн грн. Зрозумівши, що жодних результатів немає і допомога брату не надається, через три місяці вона звернулася до правоохоронців.