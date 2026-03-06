        Суспільство

        ТЦК закупили майже 800 бодікамер на понад 3 млн грн — дані Prozorro

        Сергій Бордовський
        6 Березня 2026 14:07
        Ілюстративне фото: Міноборони
        Ілюстративне фото: Міноборони

        У 2025 році та на початку 2026 року територіальні центри комплектування закупили нагрудні відеореєстратори на суму 3,26 млн грн. Загалом було придбано 799 бодікамер.

        Як повідомляє Економічна правда, такі дані випливають з електронної системи публічних закупівель Prozorro.

        Найбільше витратив Запорізький обласний ТЦК — 1,64 млн грн. Під час двох закупівель його працівники придбали 225 нагрудних відеореєстраторів за ціною 6,49 тис. грн у жовтні та 5,55 тис. грн у грудні за одиницю.

        Найбільшу кількість пристроїв закупив Миколаївський обласний ТЦК — 459 бодікамер на суму 957 тис. грн. У серпні минулого року їх купували за ціною 2,06 тис. грн за одиницю, а в жовтні — за 1,95 тис. грн.

        Харківський обласний ТЦК здійснив дві закупівлі, придбавши 114 пристроїв на загальну суму 617 тис. грн. Донецький обласний ТЦК на одному тендері купив 4 бодікамери, витративши 41,8 тис. грн.

        Інформація щодо закупівель нагрудних відеореєстраторів іншими обласними ТЦК в електронній системі публічних закупівель Prozorro відсутня.

        Нагадаємо, у серпні 2025 року тодішній міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня всі працівники ТЦК повинні носити бодікамери та фіксувати на відео вручення повісток або перевірку документів. Ця заява прозвучала після скарг громадян на незаконне затримання чоловіків, імовірно працівниками ТЦК.


