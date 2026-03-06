У Дніпрі діяла схема дезертирства за 4–15 тис. доларів: серед підозрюваних екскомандир військової частини

У Дніпрі правоохоронці викрили схему сприяння дезертирству військовослужбовців. У межах розслідування повідомлено про підозру вісьмом особам, серед яких колишній командир військової частини, адвокат, військовослужбовець та цивільні.

Про це повідомили в Спецпрокуратурі Східного регіону.

За даними слідства, підозрювані організували схему допомоги військовим, які хотіли самовільно залишити службу. Вони підшуковували таких осіб і організовували їх незаконне вивезення з місць дислокації військових частин або медичних закладів. Вартість таких “послуг” становила від 4 до 15 тисяч доларів.

Для транспортування військовослужбовців використовували цивільні автомобілі. Військових перевозили до Дніпра, де вони переховувалися. Під час проїзду через блокпости учасники схеми користувалися посвідченнями неіснуючої громадської організації.

Слідство встановило, що частина військових або їхні знайомі зверталися до адвоката за консультаціями щодо можливих способів уникнення служби. Під час таких розмов вона повідомляла про осіб, які можуть організувати незаконне вивезення, та передавала їхні контакти. В інших випадках охочі самі знаходили так званих “перевізників”.

Правоохоронці задокументували понад 18 епізодів такої діяльності на території Дніпропетровської, Житомирської, Львівської та Київської областей.

Зокрема, у січні 2026 року підозрювані організували вивезення військовослужбовця з місця дислокації частини у Житомирській області до Дніпра, після чого він самовільно залишив службу. В іншому випадку було організовано виїзд військового після стаціонарного лікування у медичному закладі Житомирської області — після виписки він не повернувся до частини.

Також встановлено випадок, коли за 10 тисяч доларів було організовано вивезення військовослужбовця з однієї з військових частин у Дніпропетровській області.

У лютому 2026 року правоохоронці затримали військових, які скористалися послугами підозрюваних. Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, планшети, ноутбуки, банківські картки, посвідчення громадських організацій, документи, чорнові записи та грошові кошти. Крім того, правоохоронці вилучили автомобілі Lexus LX, Lexus RX, BMW I, BMW D, Porsche, Mercedes і Mercedes-Benz.

Наразі всім вісьмом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до цієї діяльності.