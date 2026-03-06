СБУ затримала іноземця, який готував подвійний теракт у Києві: цілями були поліцейські та військовий

Військова контррозвідка СБУ запобігла теракту в Києві та затримала іноземця, який працював на російські спецслужби. За даними слідства, він готував одразу два вибухи біля автомобіля українського військового.
Про це повідомили в СБУ.
За даними слідства, спочатку зловмисник мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль військовослужбовця і дистанційно підірвати його в момент, коли власник підійде до машини. Після прибуття на місце екстрених служб мала спрацювати друга вибухівка, закладена поруч.
Правоохоронці викрили підготовку теракту на випередження та затримали підозрюваного за місцем проживання. У цей момент він споряджав саморобний вибуховий пристрій мобільними телефонами для віддаленої активації.
“Підготовкою теракту займався завербований рашистами різноробочий з Південного Кавказу, який тривалий час проживав у столиці України. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав “швидкі заробітки” у Телеграм-каналах”, — розповіли в СБУ.
Після дистанційного вербування іноземець отримав інструкції щодо виготовлення саморобних бомб із підручних засобів. Необхідні комплектуючі він замовляв через інтернет, а синтезовані хімічні компоненти помістив у харчовий контейнер.
Планувалося, що в темну пору доби він прибуде до місця, де припаркований автомобіль військового, і закладе одну вибухівку під капот, а іншу — поруч.
Під час обшуків у затриманого вилучили саморобний вибуховий пристрій і компоненти для його виготовлення, мобільний телефон із доказами співпраці з російською стороною, а також бойові гранати.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України — підготовка до терористичного акту. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій за незаконне поводження з бойовими припасами та виготовлення вибухового пристрою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.