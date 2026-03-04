Після корупційного скандалу з укриттями для авіації Зеленський звільнив начальника СБУ Житомирщини

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка. Рішення ухвалено після корупційного скандалу, пов’язаного з будівництвом укриттів для літаків на аеродромах.

Указ №219/2026 оприлюднено 4 березня.

В указі зазначено: “Звільнити Компаниченка Володимира Володимировича з посади начальника управління Служби безпеки України в Житомирській області”.

Начальником управління СБУ в Житомирській області Компаниченка призначили 17 листопада 2022 року.

Нагадаємо, правоохоронці викрили корупційну схему за участю топпосадовців Повітряних сил та СБУ. За даними слідства, торік на будівництво аркових конструкцій на аеродромах, які використовуються як укриття для літаків, було виділено 1,4 млрд гривень.

За даними слідства, командувач логістики Повітряних сил Андрій Українець вступив у змову з начальником управління СБУ Житомирської області Володимиром Компаниченком, щоб допомогти підкупити керівництво військової контррозвідки. За 13 млн гривень організатори схеми планували залучити до перевірки неякісних укриттів для літаків “лояльних” аудиторів. Підозрюваних затримали під час спроби передати хабар у розмірі 320 тисяч доларів.

27 лютого суд обрав Компаниченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.