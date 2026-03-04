Росія атакувала поїзд на Миколаївщині та намагалася вдарити по пасажирському рейсу — Кулеба

Російські війська продовжують атакувати залізничну інфраструктуру України. Вранці на Миколаївщині ворожий безпілотник влучив у порожній поїзд, який прибув на технічне обслуговування.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, внаслідок удару поранення дістав один співробітник Укрзалізниці, йому надали необхідну медичну допомогу.

Дрон РФ влучив у поїзд на Миколаївщині / Фото: t.me/OleksiiKuleba

Крім того, ввечері 3 березня російські війська намагалися атакувати дроном пасажирський потяг сполученням Дніпро—Ковель.

Реклама

Реклама

За словами Кулеби, залізничники швидко застосували протоколи безпеки: поїзд зупинили та превентивно евакуювали пасажирів. У результаті безпілотник влучив за кілька метрів від локомотива.

Пасажири не постраждали, а після зникнення загрози поїзд продовжив рух. Кулеба подякував працівникам залізниці за уважність і професійну роботу.