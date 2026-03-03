Росія вдарила по Харкову та шести районах області: постраждали дитина і літня жінка

Минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та населених пунктах Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Лозівського, Богодухівського й Куп’янського районів. Про це повідомила поліція Харківської області.

Проти цивільного населення окупанти застосували керовану авіацію та безпілотники різних типів. У Харкові пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобілі та електромережі. Постраждали літня жінка та дитина.

У Богодухівському районі обстріл пошкодив приватне домоволодіння. У селі Кам’яна Яруга безпілотник пошкодив приватний будинок і паркан. У селищі Піщане дрон влучив у дачний будинок, виникла пожежа.

У Лозовій зазнали пошкоджень приватні будинки. У селі Федорівка Вовчанської громади пошкоджено дачний будинок. Також пошкоджено приватні будинки в Дергачівській громаді. В Ізюмському районі обстріл пошкодив навчальний заклад.

2 березня поліцейські провели 16 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 20 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією РФ.

З початку повномасштабного вторгнення слідчі Харківщини внесли до ЄРДР дані про 28 620 воєнних злочинів, скоєних на території області.

У поліції нагадали, що мешканці небезпечних районів можуть звернутися за допомогою щодо евакуації за телефоном 102.