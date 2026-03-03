        Події

        Сили оборони знешкодили 127 ворожих БПЛА із 136

        Віктор Алєксєєв
        3 Березня 2026 09:14
        “Шахед” на змерзлому полі / Фото x.com/Q0MT6pFmbVqynsM
        У ніч на 03, березня (з 18:00 02 березня) противник атакував 136 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – “шахеди”.

        Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 127 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 5 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.


