Завтра в Україні очікуються дощ і мокрий сніг: у яких областях зіпсується погода

У вівторок, 3 березня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ і мокрий сніг. Температура вдень становитиме 0–5 °C, а на заході та півдні до +11 °C.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, завтра по території України буде хмарно з проясненнями. Місцями очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, лише у більшості західних областей, а також вночі і в східних регіонах без опадів.

Реклама

Реклама

Вночі та вранці у північних, східних та більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця. На Закарпатті та Прикарпатті подекуди можливий туман.

Вітер північно-західний, швидкість 7-12 м/с. Температура вночі становитиме -2…+3 °C, вдень 0…+5 °C, на заході та півдні країни +6…+11 °C.