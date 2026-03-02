Без довідок і ТЦК: у Резерв+ запустили онлайн-відстрочку для багатодітних батьків

У застосунку Резерв+ запустили можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн для багатодітних батьків незалежно від сімейного стану. Процес повністю автоматизований і не потребує довідок, паперових заяв або відвідування ТЦК чи ЦНАП.

Про це повідомили в Міноборони.

Міністерство оборони розширило перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити у застосунку Резерв+. Це дає змогу громадянам скористатися правом на відстрочку без звернення до державних установ та зменшує навантаження на них.

Подати запит онлайн можуть військовозобов’язані, які:

мають трьох або більше дітей віком до 18 років, народжених в Україні;

мають дітей незалежно від сімейного стану (в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом);

не є боржниками зі сплати аліментів або мають заборгованість не більше ніж за три місяці;

мають коректно внесені персональні дані у державних реєстрах (ПІБ, дата народження, РНОКПП).

Якщо інформація в реєстрах неактуальна або заборгованість зі сплати аліментів перевищує три місяці, відстрочку не нададуть. У такому разі необхідно оновити дані та погасити борг, після чого подати запит повторно.

Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно:

подати запит у застосунку Резерв+;

дочекатися автоматичної перевірки даних через державні реєстри;

у разі підтвердження підстав отримати відстрочку, яка з’явиться в електронному військово-обліковому документі.

Процес повністю автоматизований, не потребує довідок, паперових заяв і відвідування ТЦК чи ЦНАП та зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин.

Наразі у Резерв+ оформити онлайн-відстрочку можуть люди з інвалідністю; тимчасово непридатні до служби; батьки дитини з інвалідністю до 18 років; батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи; ті, хто мають дружину, чоловіка, батька або матір з інвалідністю I чи II групи; жінки та чоловіки військових з дитиною; батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі; батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років; студенти та аспіранти, а також працівники вищої та професійної освіти.