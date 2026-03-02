        Техно

        Без довідок і ТЦК: у Резерв+ запустили онлайн-відстрочку для багатодітних батьків

        Галина Шподарева
        2 Березня 2026 21:08
        Застосунок Резерв+ / Фото: Головне в Україні
        Застосунок Резерв+ / Фото: Головне в Україні

        У застосунку Резерв+ запустили можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн для багатодітних батьків незалежно від сімейного стану. Процес повністю автоматизований і не потребує довідок, паперових заяв або відвідування ТЦК чи ЦНАП.

        Про це повідомили в Міноборони.

        Міністерство оборони розширило перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити у застосунку Резерв+. Це дає змогу громадянам скористатися правом на відстрочку без звернення до державних установ та зменшує навантаження на них.

        Подати запит онлайн можуть військовозобов’язані, які:

        • мають трьох або більше дітей віком до 18 років, народжених в Україні;
        • мають дітей незалежно від сімейного стану (в одному чи різних шлюбах або поза шлюбом);
        • не є боржниками зі сплати аліментів або мають заборгованість не більше ніж за три місяці;
        • мають коректно внесені персональні дані у державних реєстрах (ПІБ, дата народження, РНОКПП).

        Якщо інформація в реєстрах неактуальна або заборгованість зі сплати аліментів перевищує три місяці, відстрочку не нададуть. У такому разі необхідно оновити дані та погасити борг, після чого подати запит повторно.

        Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно:

        • подати запит у застосунку Резерв+;
        • дочекатися автоматичної перевірки даних через державні реєстри;
        • у разі підтвердження підстав отримати відстрочку, яка з’явиться в електронному військово-обліковому документі.

        Процес повністю автоматизований, не потребує довідок, паперових заяв і відвідування ТЦК чи ЦНАП та зазвичай триває від кількох хвилин до кількох годин.

        Наразі у Резерв+ оформити онлайн-відстрочку можуть люди з інвалідністю; тимчасово непридатні до служби; батьки дитини з інвалідністю до 18 років; батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи; ті, хто мають дружину, чоловіка, батька або матір з інвалідністю I чи II групи; жінки та чоловіки військових з дитиною; батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі; батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років; студенти та аспіранти, а також працівники вищої та професійної освіти.


