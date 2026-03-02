Евакуювати дітей з-під обстрілів можна навіть у разі відмови батьків: Зеленський підписав закон

        Суспільство

        Евакуація родини з дітьми на Харківщині / Фото: ГУНП в Харківській області
        Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4779-IX щодо обов’язкової евакуації населення з територій активних і можливих бойових дій. Документ дозволяє вивозити дітей у безпечні регіони навіть у разі відмови батьків або законних представників.

        Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

        Закон № 4779-IX дозволяє здійснювати обов’язкову евакуацію дітей із місць активних бойових дій з територій активних і можливих воєнних дій навіть у разі відмови батьків.

        Зазначається, що право дитини на життя є пріоритетним, тому військові адміністрації тепер мають повноваження схвалювати рішення про обов’язковий виїзд неповнолітніх в безпечні регіони для захисту від обстрілів.

        Утворений Кабміном координаційний штаб погоджує рішення військових адміністрацій протягом двох днів з дня його схвалення рішення про евакуацію.

        Як раніше повідомляв міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, з 1 червня 2025 року по січень 2026 року з прифронтових територій до більш безпечних областей уже евакуйовано 150 тисяч людей, серед них – майже 18 тисяч дітей та понад 5 тисяч людей з обмеженою мобільністю.

        Під час дії воєнного стану обов’язкова евакуація населення проводиться із населених пунктів, розташованих на територіях активних та можливих воєнних дій, які включені до відповідного переліку територій.


