Двоє поліцейських загинули внаслідок атаки РФ на Харківщині

20 лютого у Куп’янському районі Харківської області російський безпілотник атакував евакуаційний підрозділ “Білі Янголи”. Унаслідок удару загинули двоє поліцейських, ще один дістав поранення.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Сьогодні спецпризначенці підрозділу “Білі Янголи” вирушили для евакуації мирного населення. Поблизу села Середній Бурлук броньований автомобіль правоохоронців був атакований БпЛА “Ланцет”. Поліцейські Юлія Келеберда та Євген Калган дістали смертельні поранення та загинули на місці. Ще один правоохоронець отримав тілесні ушкодження.

Юлія Келеберда та Євген Калган долучилися до підрозділу з моменту його створення, здійснили численні виїзди до найнебезпечніших населених пунктів, евакуювали десятки родин, дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю.

Юлії було 23 роки, у неї залишилися батьки. Євгену було 39 років, у нього залишилися дружина, мати, 16-річний син та семирічна донька.