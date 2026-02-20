Справи Майдану: ДБР завершило розслідування щодо командирів “Беркута”

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишніх командирів батальйонів Харківського та Львівського «Беркута», а також помічника начальника штабу одного з підрозділів у справах Майдану. Про це повідомили в ДБР.

Їм інкримінують організацію та сприяння умисним убивствам і заподіянню тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту. Обвинувальний акт направлено до суду.

За даними слідства, 18 лютого 2014 року вище керівництво держави під виглядом проведення антитерористичної операції ухвалило рішення про силовий розгін Майдану в центрі Києва. Напередодні підрозділи «Беркута» були додатково озброєні помповими рушницями та набоями, зокрема зі свинцевою картеччю і кулями, забороненими до застосування. Також використовували світлошумові гранати російського виробництва, які не проходили належної експертизи безпечності.

У ніч з 18 на 19 лютого 2014 року підрозділи «Беркута» з Харківської та Львівської областей під керівництвом обвинувачених разом з іншими силовиками неодноразово намагалися зачистити Майдан. За версією слідства, вони безпідставно застосували надмірну силу, спецзасоби та вогнепальну зброю. Унаслідок цих дій загинули 12 осіб, понад 130 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Командир Львівського «Беркута», який мав громадянство РФ, згодом був позбавлений українського громадянства. Помічник начальника штабу, за даними слідства, привласнив вогнепальну зброю та приховав її, намагаючись ускладнити проведення балістичних експертиз і роботу слідчих. На майно обвинувачених накладено арешт для забезпечення відшкодування шкоди.

Крім того, слідчі ДБР заочно повідомили про підозру колишньому начальнику Генерального штабу ЗСУ часів Януковича, якого вважають учасником злочинної організації, створеної екс-президентом у 2010–2014 роках.

За даними слідства, після призначення на посаду він організував блокування урядового кварталу, використання військової техніки для перешкоджання акціям протесту, перевезення особового складу МВС та інші дії, спрямовані на обмеження права громадян на мирні зібрання. До виконання цих завдань залучили щонайменше 1790 військовослужбовців.

Йому інкримінують участь у злочинній організації, перевищення влади, незаконне перешкоджання проведенню акцій протесту та дезертирство. Після подій лютого 2014 року він залишив територію України та переховується в державі-агресорі.