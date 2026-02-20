“Позаштатний агент СБУ”: в Одесі продавали вигадану посаду для ухилянтів

В Одесі правоохоронці викрили схему уникнення мобілізації, у межах якої 44-річний киянин пропонував військовозобов’язаному «працевлаштування» до Служби безпеки України з оформленням «броні». Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, чоловік запевняв, що може влаштувати клієнта «позаштатним агентом» до одного з підрозділів СБУ. Така посада, за його словами, нібито давала можливість уникнути контролю ТЦК, безперешкодно пересуватися країною та залишатися за місцем проживання. При цьому жодних реальних посадових обов’язків чи заробітної плати не передбачалося.

В Одесі повідомили про підозру організатору схеми «броні» через СБУ / Фото: Нацполіція

Зловмисник обіцяв видати службове посвідчення та щомісячні «листи відрядження» для прикриття. Для переконливості він надсилав фото документів, схожих на посвідчення відомства, та заявляв про зв’язки в СБУ.

Реклама

Реклама

За свої «послуги» ділок вимагав 10 тисяч доларів, які нібито мали стати «подякою» для впливових осіб. Затримання відбулося під контролем оперативників Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Під час зустрічі чоловік прийшов у військовій формі, отримав кошти та був затриманий.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.