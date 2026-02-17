Російська атака спричинила серйозні руйнування енергетики на Одещині – ДТЕК

Уночі російські війська знову завдали руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Унаслідок атаки зафіксовано надзвичайно серйозні руйнування, а відновлення обладнання потребуватиме тривалого часу.

У компанії ДТЕК повідомили, що фахівці вже працюють на місці ударів, зокрема займаються розбором завалів і ліквідацією наслідків обстрілу.

Першочерговим завданням енергетиків названо якнайшвидше відновлення електропостачання для об’єктів критичної інфраструктури. У компанії наголосили, що роблять усе можливе, щоб повернути обладнання до працездатного стану та стабілізувати ситуацію з електрикою в регіоні.

