        Економіка

        Російська атака спричинила серйозні руйнування енергетики на Одещині – ДТЕК

        Віктор Алєксєєв
        17 Лютого 2026 09:02
        Ілюстрація ДТЕК
        Ілюстрація ДТЕК

        Уночі російські війська знову завдали руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі Одеси. Унаслідок атаки зафіксовано надзвичайно серйозні руйнування, а відновлення обладнання потребуватиме тривалого часу.

        У компанії ДТЕК повідомили, що фахівці вже працюють на місці ударів, зокрема займаються розбором завалів і ліквідацією наслідків обстрілу.

        Першочерговим завданням енергетиків названо якнайшвидше відновлення електропостачання для об’єктів критичної інфраструктури. У компанії наголосили, що роблять усе можливе, щоб повернути обладнання до працездатного стану та стабілізувати ситуацію з електрикою в регіоні.

