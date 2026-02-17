        Події

        Під російським ударом опинилися 5 районів Дніпропетровщини

        Віктор Алєксєєв
        17 Лютого 2026 08:35
        За інформацією ДСНС, у Дніпрі пошкоджено приватне підприємство, адмінбудівлі, житлові будинки та авто — виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили.

        У Криворізькому районі пошкоджене підприємство.

        У Кам’янському — житловий будинок, господарча споруда та гараж.

        У Синельниківському районі, у Покровській громаді, горів приватний будинок.

        На Нікопольщині обстріляли Нікополь, Червоногригорівську та Покровську громади — пошкоджено інфраструктуру, магазини, навчальний центр, житлові будинки й близько десяти автомобілів.

        На щастя, без постраждалих.


