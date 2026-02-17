Під російським ударом опинилися 5 районів Дніпропетровщини

За інформацією ДСНС, у Дніпрі пошкоджено приватне підприємство, адмінбудівлі, житлові будинки та авто — виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили.
У Криворізькому районі пошкоджене підприємство.
У Кам’янському — житловий будинок, господарча споруда та гараж.
У Синельниківському районі, у Покровській громаді, горів приватний будинок.
На Нікопольщині обстріляли Нікополь, Червоногригорівську та Покровську громади — пошкоджено інфраструктуру, магазини, навчальний центр, житлові будинки й близько десяти автомобілів.
На щастя, без постраждалих.