ВАКС зняв арешт із 6,3 тис. доларів, а також авто та гаражів, які належать чоловікові Юлії Тимошенко

Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила скаргу Юлії Тимошенко щодо арешту майна у справі про ймовірний підкуп депутатів. Суд скасував обмеження на частину майна, але залишив арешт банківських рахунків.

Про це повідомляє Суспільне.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула скаргу народної депутатки Юлії Тимошенко щодо арешту майна у межах кримінального провадження про ймовірний підкуп депутатів.

Суд постановив залишити арешт на банківських рахунках нардепки, водночас знявши його з трьох автомобілів — Toyota Land Cruiser 200, ГАЗ-14 і Audi A8 — а також із двох гаражів у Дніпрі, що належать її чоловікові Олександру Тимошенку. Окрім цього, арешт зняли з 6,3 тисячі доларів.

Водночас суд наклав арешт на вкладний рахунок Тимошенко в “Ощадбанку”. Станом на 2 січня 2026 року, за даними прокурора САП, там було 316 324 грн.

Захист Тимошенко заявляв, що накладені арешти можуть призвести до зубожіння родини, а також вказував на порушення, зокрема на те, що провадження щодо неї не зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Нагадаємо, ввечері 13 січня НАБУ та САП провели обшук в офісі партії “Батьківщина” та вилучили у лідерки політичної сили 40 тисяч доларів. За версією слідства, ці кошти призначалися для підкупу трьох народних депутатів з іншої фракції з метою впливу на їхнє голосування. Згодом САП оголосила Тимошенко підозру в пропозиції хабаря та оприлюднила запис її розмови з депутатом, якому, за даними слідства, пропонували гроші.

Експрем’єрка у відповідь заявила про “політичну розправу” з боку НАБУ і САП, стверджуючи, що запис розмови сфальсифікований, а вилучені кошти є її особистими заощадженнями.