        Події

        У Криму ГУР завдало ударів по ЗРК “Панцир”, радару і десантному катеру РФ

        Галина Шподарева
        16 Лютого 2026 18:05
        читать на русском →
        Десантний катер 02510 "БК-16" / Скриншот
        Десантний катер 02510 "БК-16" / Скриншот

        Фахівці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” упродовж минулого тижня уразили цінні зразки техніки російських військ на тимчасово окупованому півострові. Серед них — зенітно-ракетний комплекс, радіолокаційна станція та десантний катер.

        Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.

        Під удари потрапили зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”, радіолокаційна система “Небо-У” та десантний катер 02510 “БК-16”.

        Реклама
        Реклама

        “Техніка, яка коштує мільйони, тепер перетворюється на металобрухт завдяки професійній роботі воєнних розвідників”, – зазначили в ГУР.

        У ГУР підкреслили, що збройна боротьба триває.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини