У Криму ГУР завдало ударів по ЗРК “Панцир”, радару і десантному катеру РФ

Фахівці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” упродовж минулого тижня уразили цінні зразки техніки російських військ на тимчасово окупованому півострові. Серед них — зенітно-ракетний комплекс, радіолокаційна станція та десантний катер.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України.
Під удари потрапили зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”, радіолокаційна система “Небо-У” та десантний катер 02510 “БК-16”.
“Техніка, яка коштує мільйони, тепер перетворюється на металобрухт завдяки професійній роботі воєнних розвідників”, – зазначили в ГУР.
У ГУР підкреслили, що збройна боротьба триває.