У Криму ГУР завдало ударів по ЗРК “Панцир”, радару і десантному катеру РФ

“Техніка, яка коштує мільйони, тепер перетворюється на металобрухт завдяки професійній роботі воєнних розвідників”, – зазначили в ГУР.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України .

Фахівці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” упродовж минулого тижня уразили цінні зразки техніки російських військ на тимчасово окупованому півострові. Серед них — зенітно-ракетний комплекс, радіолокаційна станція та десантний катер.