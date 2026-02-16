        Кримінал

        У Києві жінка намагалася зарізати співмешканця, за напад на якого вже відсиділа два роки

        Галина Шподарева
        16 Лютого 2026 18:45
        Затримана за підозрою у нападі на співмешканця / Фото: Київська міська прокуратура
        У Києві 54-річній жінці повідомили про підозру у завданні тяжких тілесних ушкоджень 53-річному співмешканцю. Постраждалий з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини перебуває у відділенні інтенсивної терапії, нападницю затримали.

        Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

        У Дніпровському районі під час сварки жінка взяла кухонний ніж та вдарила ним чоловіка у груди, спричинивши проникаюче колото-різане поранення грудної клітини. Постраждалого госпіталізували, він перебуває в лікарні у відділенні інтенсивної терапії.

        “Підозрювана у 2020 році за аналогічних обставин завдала ножових поранень цьому ж чоловіку, відбувши за це покарання у виді двох років позбавлення волі”, – розповіли в прокуратурі.

        Жінку затримали, їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України. Вона перебуває під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

        Ніж, знайдений на місці злочину / Фото: Київська міська прокуратура

