У Києві жінка намагалася зарізати співмешканця, за напад на якого вже відсиділа два роки

У Києві 54-річній жінці повідомили про підозру у завданні тяжких тілесних ушкоджень 53-річному співмешканцю. Постраждалий з проникаючим ножовим пораненням грудної клітини перебуває у відділенні інтенсивної терапії, нападницю затримали.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

У Дніпровському районі під час сварки жінка взяла кухонний ніж та вдарила ним чоловіка у груди, спричинивши проникаюче колото-різане поранення грудної клітини. Постраждалого госпіталізували, він перебуває в лікарні у відділенні інтенсивної терапії.

Реклама

Реклама

“Підозрювана у 2020 році за аналогічних обставин завдала ножових поранень цьому ж чоловіку, відбувши за це покарання у виді двох років позбавлення волі”, – розповіли в прокуратурі.

Жінку затримали, їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України. Вона перебуває під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.