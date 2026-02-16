        Події

        На Житомирщині у дитсадку на хлопчика впала снігова брила

        Галина Шподарева
        16 Лютого 2026 16:13
        Місце падіння снігу на дитину / Фото: ГУНП в Житомирській області.
        У Житомирському районі чотирирічний хлопчик дістав перелом гомілки після падіння снігової брили з даху дитячого садка. Поліція розпочала досудове розслідування.

        Про це повідомили в ГУНП в Житомирській області.

        Повідомлення про госпіталізацію чотирирічного хлопчика з переломом гомілки надійшло до поліції 12 лютого. Травму дитина дістала під час прогулянки в дитячому садку.

        Встановлено, що діти під наглядом виховательки гралися на території біля адміністративної будівлі закладу. Близько 12:00 з даху впала снігова брила, внаслідок чого один з вихованців був госпіталізований з переламом гомілки.

        Розпочато досудове розслідування з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 137 (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) КК України.


