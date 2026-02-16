У Харкові просили $10 тисяч за “вирішення питання” з ТЦК: чоловіка затримали

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який вимагав 10 тисяч доларів за нібито вплив на рішення територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

За даними прокуратури та поліції, на початку лютого 2026 року громадянина доставили до одного з районних ТЦК у Харкові. Після цього він звернувся до знайомого — працівника Укрзалізниці — з питанням, чи можна отримати повістку з додатковим часом для збору речей перед направленням на навчання.

У Харкові затримали чоловіка за 10 тисяч доларів “впливу” на ТЦК / Фото: Нацполіція

Той повідомив про наявність нібито впливових зв’язків серед працівників ТЦК та СП і запропонував «допомогу». Спочатку він назвав суму 9 500 доларів США, а згодом збільшив її до 10 000 доларів, пояснивши це тим, що «питання довго вирішується». Чоловік також запевняв, що може скасувати вже видану повістку та «вирішити будь-які питання» з ТЦК.

Реклама

Реклама

13 лютого 2026 року під час особистої зустрічі у Харкові підозрюваний отримав 10 тисяч доларів США. Після передачі коштів його затримали правоохоронці.

Слідчі повідомили 40-річному мешканцю Харкова про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативний супровід здійснюють управління карного розшуку ГУНП в Харківській області та Служба безпеки України. Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до злочину.