В Одесі вибухнув автомобіль Toyota: постраждав чоловік

Вранці 16 лютого у Київському районі Одеси стався вибух автомобіля Toyota. Внаслідок події постраждав 56-річний чоловік, його госпіталізовано.

Як повідомили в Національній поліції, інформація про вибух автомобіля на вулиці Академіка Корольова надійшла на спецлінію 102 сьогодні вранці.

За попередніми даними правоохоронців, постраждала одна людина — 56-річний чоловік. Його доправили до лікарні.

На місці події працюють оперативники, слідчі, криміналісти та вибухотехніки поліції. Правову кваліфікацію інциденту буде надано після з’ясування всіх обставин.