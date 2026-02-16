        Події

        В Одесі вибухнув автомобіль Toyota: постраждав чоловік

        Сергій Бордовський
        16 Лютого 2026 09:22
        Вибух у Київському районі Одеси: 56-річного чоловіка госпіталізовано / Фото: Нацполіція
        Вибух у Київському районі Одеси: 56-річного чоловіка госпіталізовано / Фото: Нацполіція

        Вранці 16 лютого у Київському районі Одеси стався вибух автомобіля Toyota. Внаслідок події постраждав 56-річний чоловік, його госпіталізовано.

        Як повідомили в Національній поліції, інформація про вибух автомобіля на вулиці Академіка Корольова надійшла на спецлінію 102 сьогодні вранці.

        За попередніми даними правоохоронців, постраждала одна людина — 56-річний чоловік. Його доправили до лікарні.

        На місці події працюють оперативники, слідчі, криміналісти та вибухотехніки поліції. Правову кваліфікацію інциденту буде надано після з’ясування всіх обставин.


