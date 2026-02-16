У США застрелили українську біженку: колишнього хлопця підозрюють у подвійному вбивстві

У штаті Північна Кароліна вбили українську біженку, яка втекла від війни та шукала безпеки у США. Про трагедію повідомив брат загиблої Михайло Товмаш та офіс шерифа округу Мур.

Вранці 14 лютого 2026 року у громаді Вудлейк у місті Васс сталася стрілянина в житловому будинку. За інформацією офісу шерифа округу Мур, близько 7:45 ранку правоохоронці прибули на виклик щодо стрілянини на Daphne Lane та виявили у помешканні двох загиблих дорослих віком 28 та 21 років.

Брат загиблої Михайло Товмаш повідомив, що його сестру Катерину було застрелено у власному домі. За його словами, близько 7-ї ранку її колишній хлопець, який приїхав із Огайо, увірвався до квартири, де вона перебувала з молодшими братами і сестрами. Він змусив одного з них розбудити її, після чого застрелив у ліжку. Також він застрелив її хлопця, який спав поруч.

За даними слідства, підозрюваним є 25-річний Калеб Гейден Фоснога з Огайо. На нього видано ордери на арешт за незаконне проникнення до житла та два пункти обвинувачення у вбивстві. Правоохоронці вважають, що після стрілянини він залишив територію округу.

У шерифському офісі зазначили, що підозрюваний може пересуватися на білому Ford Mustang 2018 року випуску з чорною передньою лівою частиною крила та номерними знаками штату Огайо. Його вважають озброєним і небезпечним. Осіб, які володіють інформацією про його місцеперебування, закликають телефонувати 911 або на гарячу лінію офісу шерифа.