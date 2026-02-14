Рубіо назвав США “дитиною Європи” та розкритикував “керований занепад” Заходу

Державний секретар США Марко Рубіо, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, заявив, що Сполучені Штати залишаються невід’ємною частиною трансатлантичного простору та назвав Америку «дитиною Європи». Про це повідомляє Reuters.

За словами Рубіо, у час, коли лунають заяви про «кінець трансатлантичної ери», США не мають наміру віддалятися від Європи. «Для нас, американців, наш дім може бути в Західній півкулі, але ми завжди будемо дитиною Європи», — сказав він, наголосивши, що США та Європа «належать одне одному».

Водночас глава Держдепу розкритикував ідею «керованого занепаду Заходу», підкресливши, що Вашингтон не зацікавлений у ролі «ввічливого й упорядкованого доглядача» такого процесу. Він також торкнувся тем масової міграції та деіндустріалізації, що, на його думку, впливають на майбутнє західних суспільств.

Реакція європейських лідерів була змішаною. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що її «дуже заспокоїв» виступ Рубіо, а глава МЗС Німеччини назвав його «справжнім партнером». Водночас колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс зауважив, що риторика Рубіо не означає зміни загальної позиції адміністрації Дональда Трампа, а лише була висловлена в більш м’якій формі.

Однією з ключових тем конференції залишається війна в Україні. Союзники побоюються, що можливі домовленості між Вашингтоном і Москвою можуть бути укладені на умовах Росії. Президент України Володимир Зеленський заявив у Мюнхені, що США занадто часто повертаються до питання поступок, і ці поступки «надто часто обговорюються лише в контексті України, а не Росії».

Тим часом п’ять європейських країн заявили, що смерть російського опозиціонера Олексія Навального у колонії була спричинена отрутою, яку містять жаби-дротики. Ці висновки були оприлюднені під час конференції, де також була присутня вдова Навального Юлія Навальна.

Наступного тижня в Женеві мають поновитися мирні переговори за посередництва США на тлі триваючих російських обстрілів українських міст, які призвели до жертв серед цивільних та відключень електро- й водопостачання.