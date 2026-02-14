П’ять країн Європи заявили, що Навального отруїли токсином із отруйних жаб

Уряди Великої Британії, Швеції, Франції, Німеччини та Нідерландів дійшли висновку, що Олексій Навальний був отруєний смертельною речовиною — епібатидином. Про це йдеться у спільній заяві, оприлюдненій 14 лютого 2026 року на сайті уряду Великої Британії.

Як зазначається у пресрелізі, висновки ґрунтуються на аналізі зразків Навального, які підтвердили наявність епібатидину. Ця речовина є токсином, що міститься у південноамериканських отруйних жабах і природним шляхом у Росії не зустрічається.

У заяві наголошується, що Росія стверджувала, нібито Навальний помер природною смертю. Водночас з огляду на токсичність епібатидину та зафіксовані симптоми, отруєння, за оцінкою урядів п’яти країн, було високовірогідною причиною смерті. Навальний помер під час перебування у в’язниці, що, як зазначається, означає наявність у Росії можливостей, мотиву та доступу для застосування цієї отрути.

Країни також заявили про повторне нехтування Росією нормами міжнародного права та Конвенцією про заборону хімічної зброї. У серпні 2020 року Велика Британія, Швеція, Франція, Німеччина, Нідерланди та партнери засудили застосування Росією речовини «Новачок» проти Навального. Аналогічна речовина була використана у Солсбері у 2018 році, що призвело до загибелі британки Дон Стерджесс.

У спільній заяві зазначається, що в обох випадках лише російська держава мала сукупність можливостей, мотиву та зневаги до міжнародного права для здійснення таких атак. Останні висновки, за оцінкою урядів, знову підкреслюють необхідність притягнення Росії до відповідальності за порушення Конвенції про заборону хімічної зброї та, у цьому випадку, Конвенції про заборону біологічної та токсинної зброї.

Постійні представники цих держав при Організації із заборони хімічної зброї поінформували генерального директора про порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї. Також висловлюється занепокоєння тим, що Росія могла не знищити всі свої запаси хімічної зброї.

Міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Нідерландів, Швеції та Великої Британії заявили, що використовуватимуть усі наявні інструменти політики для притягнення Росії до відповідальності.