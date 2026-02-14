За $18 тисяч обіцяв “зняти з обліку”: у Запоріжжі затримали адвоката

У Запоріжжі правоохоронці викрили та затримали адвоката, який, за даними слідства, використовував свій професійний статус для незаконного збагачення. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За інформацією слідства, чоловік звернувся до адвоката з проханням змінити місце військового обліку. Натомість той запропонував за 20 тисяч гривень не лише змінити місце обліку, а й оформити фіктивну повістку для використання під час перевірок працівниками ТЦК та СП.

У Запоріжжі затримали адвоката, який продавав «імунітет» від мобілізації / Фото: Прокуратура

Згодом підозрюваний запропонував повністю виключити клієнта з військового обліку як непридатного до служби, що дало б можливість безперешкодно виїхати за кордон. Вартість такої «послуги» він оцінив у 18 тисяч доларів США.

Під час отримання коштів адвоката затримали в порядку статті 208 КПК України. Під час обшуків за місцем роботи та проживання правоохоронці вилучили «порожні» повістки до ТЦК та СП, майже 20 тисяч доларів США та 5500 євро.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Прокурори не погодилися з таким рішенням і подали апеляційну скаргу.