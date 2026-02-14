14 лютого на Олімпіаді: повний розклад виступів українців

ПДВ для ФОПів поки не вводитимуть: МВФ скасував попередні умови для нової програми

У Миколаєві через атаку сталася аварійна зупинка ТЕЦ: знеструмлено місто та частину району

Свято кохання 14 лютого: цікаві факти, про які ви могли не знати

14 лютого на XXV зимових Олімпійських іграх українські спортсмени змагатимуться у семи дисциплінах. Вболівальники зможуть підтримати представників України у гірськолижному спорті, лижних гонках, біатлоні, стрибках на лижах з трампліна, фристайлі та шорт-треку.