14 лютого на Олімпіаді: повний розклад виступів українців

14 лютого на XXV зимових Олімпійських іграх українські спортсмени змагатимуться у семи дисциплінах. Вболівальники зможуть підтримати представників України у гірськолижному спорті, лижних гонках, біатлоні, стрибках на лижах з трампліна, фристайлі та шорт-треку.
- О 11:00 у гірськолижному спорті стартує перший заїзд слалому-гіганта серед чоловіків за участю Дмитра Шеп’юка, а о 14:30 відбудеться другий заїзд.
- О 13:00 у лижних гонках жіноча збірна у складі Дарини Мигаль, Анастасії Нікон, Софії Шкатули та Єлизавети Ноприєнко виступить в естафеті 4х7,5 км.
- О 15:45 у біатлонному спринті змагатимуться Олександра Меркушина, Христина Дмитренко, Олена Городна та Юлія Джіма.
- О 19:45 у стрибках на лижах з великого трампліна виступлять Євген Марусяк і Віталій Калініченко.
- О 20:30 у фристайлі (бігейр) відбудеться жіноча кваліфікація за участю Катерини Коцар.
- О 21:15 у шорт-треку на дистанції 1500 м серед чоловіків відбудуться чвертьфінали та фінали за участю Олега Гандея.
Пряму трансляцію змагань забезпечують телеканали Перший, Суспільне Спорт, місцеві телеканали Суспільного та YouTube-канал Суспільне Спорт.