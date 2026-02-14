Свято кохання 14 лютого: цікаві факти, про які ви могли не знати

14 лютого у світі відзначають День святого Валентина — свято кохання, яке з часом перетворилося на одну з найпопулярніших дат у календарі. Цього дня люди зізнаються у почуттях, дарують валентинки, квіти та символічні подарунки.

Таємні вінчання і заборона імператора

За легендою, римський імператор Клавдій II вважав, що неодружені солдати воюють краще, тому заборонив шлюби. Священник Валентин, ризикуючи життям, таємно вінчав закоханих, за що був заарештований.

Лист перед стратою

Існує переказ, що під час ув’язнення Валентин полюбив дочку тюремника Юлію і зцілив її від сліпоти. Перед стратою 14 лютого 269 року він нібито написав їй листа — звідси походить традиція підписувати валентинки словами «Твій Валентин».

Реклама

Реклама

Як свято стало офіційним

У 496 році Папа Римський Геласіус проголосив 14 лютого Днем святого Валентина. Вважається, що це частково мало замінити язичницьке свято Луперкалії, яке відзначали в середині лютого як свято родючості.

Пташиний парламент

У середньовічній Англії та Франції вірили, що саме 14 лютого птахи починають шукати собі пару. Це уявлення закріпило за датою романтичне значення та пов’язало її з коханням.

Перші валентинки — ще у Середньовіччі

Одні з найдавніших письмових любовних послань датуються XV століттям. Одне з найстаріших відомих любовних послань зберігається у Британській бібліотеці. Із розвитком друкарства в XIX столітті листівки до Дня святого Валентина почали масово виготовляти та надсилати поштою, і свято набуло широкої популярності.

Чому саме серце і червоні троянди

Серце як символ любові використовують із середньовіччя, а червона троянда традиційно асоціюється з коханням та пристрастю. Саме ці образи стали головними символами 14 лютого у більшості країн.

Сьогодні День святого Валентина відзначають у багатьох країнах світу. Попри комерційний вимір, його головна ідея залишається незмінною — нагадати про важливість теплих слів, уваги та підтримки близьких людей.