У Росії хочуть перейменувати День святого Валентина на “День плюшевої іграшки”

У Росії обговорюють ідею відмовитися від назви Дня святого Валентина та надати 14 лютого інше смислове наповнення.

У Державній думі Росії запропонували перейменувати 14 лютого та відмовитися від Дня святого Валентина, повідомляють росЗМІ. Причиною називають бажання уникнути згадки святого Валентина з «неоднозначною історією» та сформувати нове трактування свята.

Замість традиційної назви російські депутати пропонують варіанти «День любові» або «День плюшевої іграшки». Останній, за задумом авторів ініціативи, має символізувати ніжність, турботу та сімейні цінності.

Реклама

Реклама

Також зазначається, що нове наповнення свята має робити акцент на сім’ї та дітях, водночас зберігаючи можливість для романтичних зізнань і пропозицій одруження.

У російських ЗМІ нагадують, що в країні вже існує офіційний День сім’ї, любові та вірності, який відзначають у липні. Пропозиція щодо 14 лютого наразі перебуває на рівні публічної ініціативи.