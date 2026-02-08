Співачка Leléka представить Україну на “Євробаченні-2026” у Відні

Українська співачка Leléka перемогла у національному відборі та представить Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні. Вона здобула максимальні бали як від журі, так і від глядачів.

Співачка Leléka з піснею Ridnym стала переможницею національного відбору на «Євробачення-2026» і представить Україну на конкурсі у Відні. Члени журі оцінили її виступ у 10 балів, стільки ж вона отримала і за результатами глядацького голосування, повідомляє Суспільне Культура.

Leléka — сценічний псевдонім української співачки, аранжувальниці та кінокомпозиторки Вікторії Лелеки. Вона народилася в місті Шахтарське на Дніпропетровщині, навчалася у Національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого в Києві та працювала акторкою в Молодому театрі. У 2016 році співачка переїхала до Берліна, де заснувала етноджазовий гурт Leléka, навчалася джазового вокалу в консерваторії Дрездена та здобула магістерську освіту з кінокомпозиції.

Окрім сольної кар’єри, вона також відома як авторка музики до серіалу «І будуть люди» та розвиває артпроєкт Donba₴grl. Пісня Ridnym присвячена темі внутрішніх змін, прийняття страху та руху вперед у момент втрати звичних опор. У композиції поєднані фолькджаз, артпоп, електронне звучання, а також струнний оркестр і бандура.

Ювілейний 70-й пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у Відні після перемоги Австрії у 2025 році. Гранд-фінал конкурсу запланований на 16 травня 2026 року, півфінали пройдуть 12 та 14 травня на арені Wiener Stadthalle. У конкурсі візьмуть участь 35 країн, Україна виступить у другому півфіналі.