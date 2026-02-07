У Харкові ліквідовують масштабну побутову пожежу

У Салтівському районі Харкова ввечері 7 лютого спалахнула пожежа в квартирі чотириповерхового житлового будинку. За даними ДСНС, вогонь поширився на горище та дах, жертв і постраждалих попередньо немає.

Повідомлення про загоряння надійшло до рятувальників о 18:57. Пожежа виникла у квартирі на четвертому поверсі будинку на вулиці Металіста, після чого полум’я поширилося дерев’яними конструкціями перекриття на горище та покрівлю. Попередня площа займання становить близько 150 квадратних метрів.

Наразі триває ліквідація пожежі. На місці працюють 50 рятувальників і 11 одиниць техніки. Причину загоряння встановлюють.

