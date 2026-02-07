Український crash-test: три авто, які “вижили” після російських ударів (відео)

У мережі ширяться відео з Одеси, Києва та Черкас, на яких власники Renault, Audi та Nissan їдуть з місць російських ударів на пошкоджених, але все ще “живих” автівках.

Кадри публікують місцеві Telegram-канали.

В Одесі чоловік із захватом коментує стан пошкодженого внаслідок дронової атаки авто Renault Scenic: “Навіть фари горять, габарити працюють, значить діло буде! Ще й їде! “

У Києві власник Audi A4 їде своїм ходом після влучання “шахеда” по СТО у Березняках. “Кращої реклами живучості авто ще не придумали”, — йдеться у підписі.

У Черкасах Nissan Leaf також залишився на ходу після атаки російського ударного БпЛА. “Після прильоту шахеда їде у своє щасливе майбутнє “, — зазначається у коментарі.

За словами фахівців, ремонт усіх трьох автівок коштуватиме власникам чималих грошей. Машини сильно пошкоджені, проте основні агрегати витримали удари.

Renault Scenic: автівка з двигуном внутрішнього згоряння залишилася на ходу, адже пощастило, що не було ушкоджено блоки керування двигуном, електрику, проводку та паливну систему.

Audi A4: більш “капризна” в плані електрики, тому в цьому випадку теж ніяка критична система не була пошкоджена та дала дозвіл на запуск двигуна. Найбільше постраждав кузов, тому ремонт буде дорожчим.

Електричний Nissan Leaf: вся технічна частина – це батарея під днищем та електромотор, які розташовані майже біля коліс. Тому ремонтувати у цьому випадку доведеться тільки кузов.