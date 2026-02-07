        Події

        Сили оборони знешкодили 24 ракети та 382 ворожих БПЛА

        Віктор Алєксєєв
        7 Лютого 2026 10:54
        читать на русском →
        Рух повітряних цілей над територією України / Інфографіка monitorwar
        Рух повітряних цілей над територією України / Інфографіка monitorwar

        У ніч на 07 лютого (з 19:00 06 лютого) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.

        Як повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 447 засобів повітряного нападу:

        • 2 ракети “Циркон”;
        • 21 крилата ракета Х-101;
        • 16 крилатих ракет “Калібр”;
        • 408 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів, близько 250 із них – “шахеди”.

        Основні напрямки удару – Львівщина, Івано-Франківщина, Рівненщина, Вінниччина.

        Реклама
        Реклама

        “За попередніми даними, станом на 10:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 406 цілей – 24 ракети та 382 безпілотники різних типів:

        • 14 крилатих ракет Х-101;
        • 10 крилатих ракет “Калібр”;
        • 382 ворожих БпЛА різних типів.

        Зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях.

        Інформація щодо двох ворожих ракет уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

        Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини