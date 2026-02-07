Сили оборони знешкодили 24 ракети та 382 ворожих БПЛА

Зеленський: Росія застосувала сьогодні понад 400 дронів і близько 40 ракет

Зафіксовано влучання 13 ракет та 21 ударного БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на трьох локаціях.

У ніч на 07 лютого (з 19:00 06 лютого) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування.