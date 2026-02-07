Дрони атакували Редкінський дослідний завод у Тверській області

Російська влада підтвердила атаку на Редкінський дослідний завод у Тверській області.

Повідомлення про атаку з’явилося в телеграм-каналі Конаковського муніципального округу.

«За інформацією Єдиної чергової диспетчерської служби (ЄЧДС) Конаковського муніципального округу, 7 лютого о 3:28 під час падіння БПЛА сталося загоряння на території РОЗ в с. Редкіно», — йдеться в дописі.

Раніше т.в.о. губернатора Тверської області Віталій Корольов говорив про загоряння «на одному з підприємств Конаковського округу», але конкретного підприємства не називав.

Редкинський дослідний завод виробляє складні хімічні компоненти, зокрема, добавки до палива, технічні хімікати та спецреактиви. Його продукція використовується в авіаційній та оборонній промисловості, а також у програмах військового та подвійного призначення.