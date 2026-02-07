Зеленський: Росія застосувала сьогодні понад 400 дронів і близько 40 ракет

Президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережі, що в регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають рятувальні та ремонтні роботи на місцях російських ударів.

За його словами, під час останньої атаки Росія застосувала понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів. Основною ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури, зокрема енергомережі, генерація та розподільчі підстанції. Пошкодження зафіксовано у Волинській, Івано-Франківській, Львівській та Рівненській областях. У Рівному пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У Ладижині на Вінниччині дрони влучили в адміністративний корпус аграрного коледжу. Також удари завдавалися по об’єктах у Київській та Харківській областях. У низці регіонів продовжують працювати сили протиповітряної оборони.

Зеленський наголосив, що щодня Росія має можливість обрати дипломатичний шлях, однак натомість продовжує ракетні та дронові удари. Він підкреслив важливість реакції з боку всіх, хто підтримує тристоронні переговори, та зазначив, що Москва має бути позбавлена можливості тиснути на Україну холодом.

Президент заявив, що для цього Україні необхідні додаткові ракети до систем Patriot, NASAMS та інших засобів ППО. За його словами, кожна партія такої допомоги дозволяє Україні пройти зиму. Він подякував міжнародним партнерам, які це розуміють і надають практичну підтримку.