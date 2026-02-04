Більшість українців зберігають довіру до Зеленського і не вимагають виборів — опитування КМІС

Більшість українців продовжують довіряти президенту Володимиру Зеленському та не вважають за потрібне проводити вибори під час війни. Водночас у суспільстві накопичується критика чинної влади та формується запит на нових лідерів після завершення війни.

Як свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у період з 23 по 29 січня 2026 року, 61% респондентів заявили, що довіряють президентові Володимиру Зеленському, тоді як 33% повідомили про недовіру. Баланс довіри та недовіри становить +28% і майже не змінився порівняно з показниками середини січня.

Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте Володимиру Зеленському? / Графік КМІС

Водночас експеримент із застосуванням методу «задуманого знайомого» показав нижчий рівень довіри — 53%. У КМІС зазначають, що це може свідчити про так звану «державницьку» позицію частини респондентів, які декларують довіру президенту з міркувань єдності в умовах війни, навіть за наявності критики окремих дій влади.

Реклама

Реклама

Опитування також засвідчило неоднозначне сприйняття перспектив нинішньої влади після завершення війни. Майже половина опитаних — 48% — вважають, що серед чинних представників влади є фахівці, які можуть залишатися на керівних посадах і надалі. Водночас 42% переконані, що нинішня влада є повністю заплямованою і її представники не мають залишатися при владі після війни.

Оцінюючи стан демократії в Україні в умовах воєнного стану, 36% респондентів вважають, що демократії нині стільки, скільки має бути в таких умовах, ще 16% — що її навіть забагато. Натомість 35% вважають, що демократії замало, пов’язуючи це насамперед з обмеженнями свободи слова, діяльністю територіальних центрів комплектування, корупцією та порушенням законів.

У Київському міжнародному інституті соціології зазначають, що Володимир Зеленський зберігає високу суспільну легітимність і сприймається більшістю як лідер, здатний довести країну до завершення війни. Водночас соціологи фіксують зростання критики та втоми від чинної влади, а також формування запиту на нових лідерів після війни, зокрема серед військових і волонтерів.