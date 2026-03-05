Зеленський: США можуть переорієнтувати ракети для Patriot через конфлікт із Іраном

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна на Близькому Сході може вплинути на постачання Україні систем протиповітряної оборони та ракет до них. Про це він сказав в інтерв’ю Rai Italia.

За словами Зеленського, існують сигнали від Сполучених Штатів про можливе продовження військової операції на Близькому Сході. У зв’язку з цим США можуть потребувати додаткових систем ППО для власної оборони та захисту союзників, а також ретельно оцінюватимуть запаси ракет-перехоплювачів PAC-2 і PAC-3 для комплексів Patriot.

Президент зазначив, що це викликає занепокоєння, адже у разі тривалої війни Америка може скоротити постачання ракет для української протиповітряної оборони.

Зеленський також заявив, що іранський режим раніше передавав Росії зброю, яку використовували проти України. За його словами, нині Іран навряд чи здатен передавати нові озброєння, однак Росія вже виробляє ракети та безпілотники за іранськими ліцензіями.

Водночас президент висловив переконання, що Москва може допомагати Ірану озброєннями, зокрема системами протиповітряної оборони та електронними компонентами для дронів «шахед».

Зеленський повідомив, що країни Близького Сходу звертаються до України по експертизу щодо протидії іранським безпілотникам. За його словами, українська сторона готова ділитися досвідом і технологіями, зокрема дронами-перехоплювачами, якщо це не послабить обороноздатність України.

Президент також наголосив, що Росія не демонструє себе як сильний союзник Ірану, оскільки її ресурси зосереджені на війні проти України.

Окрім цього, Зеленський повідомив, що тристороння зустріч Україна — США — Росія, яку планували провести у період з 5 по 9 березня, може бути перенесена або змінити місце проведення через події на Близькому Сході. Водночас він висловив сподівання, що найближчим часом відбудеться обмін військовополоненими, про який сторони домовлялися раніше.

Говорячи про можливі переговори з Росією, Зеленський заявив, що Україна не може довіряти обіцянкам Москви. Він наголосив, що вимоги Росії щодо виходу українських військ із Донбасу не гарантують припинення війни, а навпаки можуть дати російській армії час для підготовки нових наступів.