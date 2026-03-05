FT: Пентагон розглядає українські дрони-перехоплювачі для протидії Ірану

Пентагон і щонайменше один уряд держави Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських дронів-перехоплювачів для відбиття атак іранських безпілотників, повідомляють представники галузі в Україні.

Як пише Financial Times, держави Затоки в останні дні після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану використовували дорогі ракети Patriot для захисту від хвиль іранських дронів Shahed. Однак їхні запаси скорочуються, і вони звертаються до досвіду Києва, шукаючи дешевший захист від російських масованих атак безпілотників.

Україна стала піонером у використанні масово вироблених перехоплювачів вартістю кілька тисяч доларів для знищення російських версій Shahed, які запускаються роями проти українських міст. Один Shahed коштує лише близько 30 000 доларів, тоді як ракети-перехоплювачі, такі як PAC-3, що використовуються в системі Patriot, коштують понад 13,5 мільйона доларів за одиницю.

Один український посадовець назвав переговори з Пентагоном «чутливою» темою. «Однак очевидно, що інтерес до українських дронів-перехоплювачів зростає, адже вони можуть перехоплювати Shahed за дуже низькою ціною». Представник галузі зазначив, що будь-які продажі українських систем, навіть виготовлених за межами країни, мають відбуватися у координації з Києвом.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок заявив, що перебував на зв’язку з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані та президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном щодо використання українських технологій протидії дронам.

«Експертиза України у протидії дронам “Shahed” наразі є найпередовішою у світі», — сказав Зеленський. «Однак будь-яка така співпраця, спрямована на захист наших партнерів, може відбуватися лише без зменшення наших власних оборонних спроможностей».

Експерти вважають, що Іран міг накопичити десятки тисяч дронів Shahed. Після того як Ізраїль і США атакували Іран, він запустив сотні таких безпілотників, використовуючи їх переважно проти держав Перської затоки, щоб посіяти страх і змусити противників витрачати ракети класу «земля–повітря» та «повітря–повітря».

Оскільки їх легко приховати і запускати можна практично звідусіль, Shahed менш вразливі до тактики США та Ізраїлю, яка передбачає знищення пускових установок і запасів ракет на землі до їх запуску.

Київ почав використовувати дешевшу зброю, таку як зенітні гармати та пікапи з кулеметами, щоб збивати безпілотники, зокрема Shahed, які Москва застосовує проти України з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. З осені Україна також використовує швидкі дрони-перехоплювачі, здатні розвивати швидкість до 250 км/год і перехоплювати Shahed, максимальна швидкість яких становить 185 км/год.

Наразі Київ не зміг створити ефективний перехоплювач для нових російських безпілотників Geran-3 з реактивним двигуном, які виробляються в Росії та літають зі швидкістю понад 550 км/год. За даними Міністерства оборони України, торік Москва запустила по Україні 54 000 таких дронів.

Київ також занепокоєний власними запасами боєприпасів для боротьби з дронами. Водночас він розраховує, що якщо країни Близького Сходу використовуватимуть його дрони-перехоплювачі замість ракет PAC-3 для батарей Patriot, у світі залишатиметься більше запасів PAC-3 для України, які потрібні для захисту від сучасних крилатих і балістичних ракет.

Серед розгорнутих Україною дронів-перехоплювачів є Merops — безпілотник із фіксованим крилом, створений компаніями, які фінансує колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт. Інший кулястий квадрокоптер під назвою Sting, розроблений українською компанією Wild Hornets, використовується біля узбережжя Одеси з безпілотних катерів Magura, створених стартапом Uforce.

Українська компанія General Cherry також виробляє швидкий дрон-перехоплювач для «полювання на Shahed».

Іранська тактика в Перській затоці повторює російську тактику проти прибережного міста Одеса, коли дрони Shahed під час підльоту летять низько над поверхнею моря, щоб уникнути радарів і ускладнити перехоплення ракетами. За словами одного українського експерта, дрони, розгорнуті в морі, мають найбільші шанси їх перехопити.

Деякі перехоплювачі здатні використовувати комп’ютерний зір для захоплення цілі, тоді як інші керуються дистанційно.

В Україні «буквально десяток компаній виробляють кінетичні перехоплювачі — невеликі квадрокоптери у формі кулі або безпілотники з фіксованим крилом — вартістю кілька тисяч доларів за одиницю», — сказав один зі співрозмовників, знайомий із переговорами.

Раніше іранські дрони Shahed вважалися лише незначною загрозою, яка не варта дорогих перехоплювачів, але в деяких випадках вони завдавали реальних збитків. У суботу відео показало, як Shahed знищив супутникову антену на військово-морській базі США в Манамі, Бахрейн.

«Те, що Shahed взагалі прориваються, не кажучи вже про військову базу, яка є операційним центром для всього Близького Сходу, та ще й серед білого дня, — вражає», — сказав один із людей, які служили у штаб-квартирі П’ятого флоту ВМС США в Бахрейні.