Reuters: Зупинка катарського СПГ може спричинити глобальний шок для газового ринку

Катар оголосив форс-мажор щодо експорту газу на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану. Для повернення до нормальних обсягів виробництва може знадобитися щонайменше місяць.

Про це повідомляє Reuters.

Державна енергетична компанія Qatar Energy, яка цього тижня припинила виробництво газу, у середу повністю зупиняє зрідження газу, повідомили два джерела, знайомі з ситуацією. Вони зазначили, що не мають дозволу спілкуватися зі ЗМІ.

Реклама

Реклама

За початковими оцінками ситуації в регіоні, підприємство не відновлюватиме роботу щонайменше два тижні. Після ухвалення рішення про відновлення знадобиться ще два тижні, щоб перетворити газ на надохолоджене паливо та досягти повної потужності.

Катар забезпечує близько 20% світового експорту зрідженого природного газу. Увесь цей обсяг проходить через Ормузьку протоку, де судноплавство майже зупинилося на тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану та відповідних дій Тегерана.

Катар постачає газ до Європи та переважно на азійські ринки. Понад 80% його клієнтів розташовані в Китаї, Японії, Індії, Південній Кореї, Пакистані та інших країнах регіону.

Форс-мажор — це положення, яке звільняє сторони від відповідальності, якщо невиконання зобов’язань щодо постачання спричинене подіями, що не залежать від них.

За даними джерел, Qatar Energy вже почала контактувати з деякими своїми клієнтами в Азії та Європі, але не повідомила їм, як довго може тривати зупинка.

Зупинка виробництва вже посилила конкуренцію між Атлантичним і Тихоокеанським басейнами за вантажі СПГ. Це підняло ціни на газ у Європі та Азії, а також ставки фрахту СПГ до багаторічних максимумів.

Керівник досліджень енергетики MST Marquee Саул Кавонік заявив, що якщо зупинка триватиме довго, це може спричинити більший шок для газового ринку, ніж у 2022 році, коли Росія припинила постачання трубопровідного газу до Європи. За його словами, ціни на газ можуть знову досягти рекордних рівнів 2022 року.

США, найбільший у світі виробник СПГ, мають дуже мало вільних потужностей, щоб швидко збільшити виробництво та компенсувати втрату постачання, оскільки заводи вже працюють майже на повну потужність, а більшість вантажів прив’язані до довгострокових контрактів.

Скорочення судноплавства навколо Ормузької протоки означає, що експортні вантажі не можуть залишити Катар. У зв’язку з цим процес зрідження, який передбачає охолодження газу приблизно до мінус 162 градусів Цельсія, не може продовжуватися.

Хоча Qatar Energy має значні потужності для зберігання на заводі зі зрідження в Рас-Лаффані — приблизно 1 880 000 кубічних метрів — цей резерв обмежений у контексті безперервного виробництва такого масштабу. За повної потужності резервуари заповнилися б приблизно за чотири дні.

Процес зупинки виробництва здійснюється поступово: спочатку виробництво зменшують до мінімального рівня, потім знижують і зупиняють подачу газу, а наприкінці знижують тиск у системі до рівня видобувних потужностей, щоб захистити обладнання.